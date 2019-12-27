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"Карабах" поблагодарил Азербайджан за помощь

&quot;Карабах&quot; поблагодарил Азербайджан за помощь

Московский мини-футбольный клуб "Карабах" выразил огромную благодарность Государственному комитету Азербайджанской Республики по работе с диаспорой за оказание материальной помощи.

В заявлении команды подчеркивается, что благодаря данной финансовой помощи "Карабах" Москва смог продолжить свою деятельность, принося свои плоды, передает Azerisport.com.

"Очень приятно осознавать, что в трудное время вы готовы помочь и протянуть руку помощи", - отметили в клубе.

Напомним, "Карабах" играет в чемпионате Москвы Национальная Мини-Футбольная Лига. После первого круга команда с 16 очками занимает восьмое место в турнирной таблице.

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Вестник Кавказа

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