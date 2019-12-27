"Лотерейный" торт с чеком на €10 тыс продадут в Испании

Кондитерская фабрика Conrado в муниципалитете Ла-Баньеса (автономная область Кастилия-и-Леон, Испания) выпустила традиционный"пирог волхвов" ко дню Богоявления (6 января) с чеком на €10 тыс внутри.

Торт из этой партии можно будет купить с 29 декабря по 6 января будущего года по всей Испании или заказать в другие города Европы, пишет ТАСС. Чек находится только в одном из них.

Впервые Conrado провела такую акцию в 2009 году, тогда сумма выигрыша составила €500.