Волшебный орех зацвел в Ботаническом саду в Калининграде

Растения-интродуценты зацвели в Ботаническом саду Балтийского федерального университета им. И. Канта в Калининграде, несмотря на время года. Такое сообщение опубликовано на сайте БФУ.

Директор Ботсада Татьяна Яковлева пояснила, что прямо сейчас цветут калина гибридная и волшебный орех. По ее словам, такое явление вовсе не уникально для Калининградской области, где достаточно часто накануне Нового года наблюдаются плюсовые температуры.

"Установилась безветренная теплая погода, и растения-интродуценты, завезенные в регион из других широт, обманутые такими незимними температурами, зацвели", - уточнила директор.

Яковлева добавила, что растения, исконные для региона, "не обманываются" и ожидают настоящей весны, и это правильно, так как раннее цветение может нанести вред деревьям и кустарникам, если придут морозы.

Тем не менее, часть растений не прекращают цветение, начавшееся еще летом, так что до сих пор в Ботсаду цветут розовые кусты, примулы, ромашки и виолы.