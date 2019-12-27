Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что первые многофункциональные истребители Су-30СМ прибыли в Армению.

"Сегодня важный день для нас, так как прилетают сверхсовременные многофункциональные самолеты Су-30СМ", - сказал он в прямом эфире в Facebook. Армянский премьер назвал закупку Су-30 – главным приобретением года.

"Их приобретение является поворотным моментом в вопросе обеспечения безопасности Армении и армянского народа", - указал премьер.

В дальнейшем Армения планирует приобрести еще несколько российских истребителей

Ранее глава Минобороны Армении Давид Тоноян сообщил, что закупленные у России четыре истребителя Су-30СМ будут в Армении в январе-феврале будущего года, напоминает Sputnik Армения.