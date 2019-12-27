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Исчезнувшую девочку-подростка нашли через 4 дня в Гори

Исчезнувшую девочку-подростка нашли через 4 дня в Гори

Несовершеннолетнюю девушку разыскивали в Гори (регион Шида Картли) на протяжении четырех дней, такое сообщение распространило МВД Грузии.

Об исчезновении подростка в полицию сообщила администрация дома семейного типа в Гори, куда девушка была определена как жертва семейного насилия, 26 декабря. Подросток покинула учреждение 23 декабря.

Правоохранители нашли 16-летнюю девочку и возвратили ее в дом семейного типа, пишет Sputnik Грузия.

Подростка забрали из семьи около года назад в связи с подозрениями в том, что она могла подвергаться сексуальному насилию со стороны отца. В феврале 39-летний мужчина был задержан, вскоре суд признал его виновным и приговорил к лишению свободы.

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Вестник Кавказа

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