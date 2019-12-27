"Правосудие Пашиняна": неугодному властям главе Конституционного суда Армении предъявлены обвинения

Специальная следственная служба (ССС) Армении сегодня предъявила председателю Конституционного суда Грайру Товмасяну обвинение в злоупотреблении служебными полномочиями.

"Товмасян обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями, которое привело по неосторожности к тяжким последствиям", - цитирует пресс-службу ведомства ТАСС.

Детали обвинения пока не разглашаются. Сегодня утром следователи ССС, прибыв в Конституционный суд, допросили Товмасяна и предъявили ему обвинение. Сторонники главы КС, которые с утра собрались у здания суда, называют предъявленное обвинение политическим преследованием.

Напомним, уголовное дело в отношении председателя Конституционного суда было возбуждено в конце октября. По версии следствия, Товмасян, который ранее возглавлял Минюст Армении, злоупотребил должностными полномочиями и приобрел здание в центре Еревана на торгах, объявленных мэрией. Дело было передано в ССС.

Разногласия между главой Конституционного суда и нынешней властью обострились после того, как КС признал соответствующим Конституции Армении положение УПК, по которому в отношении бывшего президента, одного из лидеров "карабахского клана" и зачинщика нагорно-карабахского конфликта Роберта Кочаряна допускается уголовное преследование. При этом была признана несоответствующей Конституции статья 35 УПК "Обстоятельства, исключающие производство по уголовному делу и уголовное преследование" по части, не предусматривающей неприкосновенность должностных лиц, наделенных особой защитой. Таким образом, Конституционный суд поставил под вопрос правомерность ареста экс-президента. В начале октября депутаты парламента одобрили инициативу фракции "Мой шаг" по лишению Товмасяна полномочий главы КС и направили соответствующий проект в суд, который, однако, не стал рассматривать его.

Как отмечал ранее в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" писатель и ведущий радио Вести.FM Армен Гаспарян, в преследовании Товмасяна определенно есть политические мотивы. "Я склонен полагать, что это в значительной степени часть того процесса, который обычно принято называть сменой элит. В данном случае он несколько затянулся, и не уходит ощущение, что на первом месте все же серьезные политические разногласия, а потом уже профессиональные моменты. Это не первый подобный случай в Армении за последний год, и что-то мне подсказывает, что не последний", - говорил он.

"Другой вопрос – когда общество начнет задаваться вопросом, что там именно происходит? Согласитесь, уголовное дело против главы Конституционного суда – это уже незаурядная картина, более напоминающая украинский сценарий. Многие не знают, что в прошлом году в Армении происходила конференция CampCamp чешской компании Prague Civil Society, профинансированная Госдепартаментом США. В Молдове та же конференция CampCamp проходила в этом году, и там теперь начинает происходить примерно то же, что в Армении. Так что у меня есть сомнения, не является ли это просто все частью некой единой методички, которая уже была замечательным образом апробирована на Украине", - подчеркивал ведущий Вести.FM.