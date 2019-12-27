Названы возможные причины крушения самолета под Алматы

Следствие назвало основные версии крушения самолета Bek Air в Алматы. Их озвучил на пресс-конференции вице-премьер Роман Скляр.

По его словам, правоохранители считают возможными причинами техническую неисправность и ошибку экипажа, пишет РИА Новости.

Заместитель премьера уточнил, что при взлете самолет дважды коснулся хвостом взлетной полосы, после чего "резкий крен пошел вправо". Скляр обратил внимание, что взлетная полоса была в идеальном состоянии.

Бортовые самописцы разбившегося самолета уже найдены, добавил он.

По последним данным, жертвами трагедии стали 12 человек, их список опубликовал Комитет по ЧС МВД Казахстана. Еще 49 раненых остаются в больницах, состояние 18-ти - крайне тяжелое.