Москве спрогнозировали "барическую пилу" на Новый год

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков сообщил, что "барическая пила", подразумевающая резкие перепады давления, придет в Москву к 31 декабря и продержится первые дни 2020 года.

Для такой погоды характерны незначительные понижения температуры, затем - резкое непродолжительное повышение на сутки или двое, а после - вновь падение, пояснил он.

"Такой характер погоды обуславливается положением так называемой планетарной фронтальной зоны", - приводит слова Синенкова РИА Новости.

Также он сообщил, что завтра в Москве ожидается температура от нуля до минус 2 градусов, в воскресенье – от минус 4 до минус 5. 30 декабря или в ночь на 31 декабря температура вернется к положительным значениям, рассказал синоптик. 31 декабря температура будет положительная, 1 января уже отрицательная, но ненадолго, буквально на два или три дня, продолжил он. После этого вновь придет "циклон и теплая воздушная масса", сообщил Синенков.

"Конца этому процессу в погоде не просматривается", - заключил ведущий специалист центра погоды "Фобос".