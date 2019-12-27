Новак прокомментировал соглашение "Газпрома" и "Нафтогаза"

Изменений в транзитное соглашение между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" внесено не будет, коммерческие условия по транзиту газа в Европу будут экономически выгодны и России и Украине, сообщил министр энергетики России Александр Новак в интервью телеканалу "Россия-24".

"Нам с коллегой, министром [энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексеем] Оржелем нет необходимости дополнительно принимать решения на уровне министерств, мы окончательно договорились в Минске", - сказал он.

"Нет, никаких изменений не планируется. Сейчас в соответствии с теми договоренностями, которых удалось достичь, коллеги наши - хозяйствующие субъекты ("Газпром" и "Нафтогаз") работают над подписанием конкретных документов", - сказал он.

Новак подчеркнул, что коммерческие условия соглашения взаимовыгодны. "Это коммерческие договоренности, они абсолютно взаимовыгодны", - цитирует министра РИА Новости.