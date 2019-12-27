Россия и Украина обнулили газовые претензии

Россия и Украина договорились, что начиная с 1 января, обнуляются взаимные претензии, также будут сняты аресты имущества в счет решений по судебным искам. Об этом заявил глава российского Минэнерго Александр Новак.

Договоренность об отказе от исков, по которым нет окончательного решения, стала частью протокола о газовом сотрудничестве, который стороны подписали 20 декабря.

Для продолжения транзита между "Газпромом" и "Оператором ГТС Украины" будет заключено межоператорское соглашение, а с "Нафтогазом" – договор по бронированию мощностей для транспортировки.

Планируется, что в 2020 году будут забронированы мощности для транзита 65 млрд кубометров газа, а в 2021-2024 годах – по 40 млрд кубометров при установлении конкурентного тарифа, отмечает РИА Новости.

Что касается урегулирования юридических разногласий, то российская газовая компания дала согласие на выплату "Нафтогазу" $2,9 млрд по уже вынесенным решениям Стокгольмского арбитража, а украинское правительство должно подписать мировое соглашение с "Газпромом" о снятии антимонопольных претензий в $7,4 млрд.