Россия может выйти из ОПЕК+ в 2020

Сокращение добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+ не может быть вечным, такое заявление сделал глава Минэнерго РФ Александр Новак в эфире телеканала "Россия24".

По его словам, рано или поздно нужно будет принимать решение об отказе от него, чтобы сохранить долю на рынке и чтобы российские компании могли осуществлять свои перспективные проекты. Новак сказал, что соответствующее решение Россия может рассмотреть уже в наступающем году, так как ситуация на рынке стабильна, волатильность уменьшилась, инвестиции возвращаются на рынок, а ценами довольны как потребители, так и производители.

Министр уточнил, что цены зимой, в период слабого спроса, держатся на уровне $60 за баррель, и когда летом спрос начнет расти, возможно, "нужно будет обеспечивать" его.

"В марте месяца мы будем обсуждать с нашими коллегами по ОПЕК+ ситуацию на рынке и что делать с тем соглашением, которое действует до 1 апреля. Потому что, если будет необходимо обеспечивать увеличение добычи, это (выход из сделки ОПЕК+ - ред.) тоже один из вариантов, чтобы обеспечивать растущий спрос на рынке", - цитирует Новака "Интерфакс".

Глава Минэнерго добавил, что Россия в уходящем году нарастила добычу нефти на 0,7% - до 560 млн т, установив таким образом исторический рекорд.