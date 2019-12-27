Лавров: для реставрации G8 РФ не имеет ни стимулов, ни желания

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у России нет ни стимулов, ни желания восстанавливать G8.

"Россия не имеет ни стимулов, ни желания для реставрации данного формата", - отметил он. Министр иностранных дел указал, что в ходе его визита в США этот вопрос не обсуждался, он "в российско-американской повестке сейчас не фигурирует".

"Группа семи", созданная в эпоху "холодной войны", "не отвечает современным реалиям", заявил он. Это прежде всего связано с тем, что "в ее работе не участвуют новые мировые центры", уточнил Лавров. "Без их вклада эффективно справиться с многочисленными вызовами и угрозами современности просто невозможно", - цитирует его РИА Новости.

Сегодня многие ключевые вопросы "не только глобальной экономики, но и политики" успешно обсуждаются "именно в рамках "Группы двадцати"", обратилвнимание глава дипведомства. Кроме того, Россия "энергично участвует" в работе "таких объединений нового типа, как, например, БРИКС и ШОС", напомнил он, отметив, что там "решения не навязываются, а принимаются на основе сбалансированного консенсуса".

"Эти многосторонние структуры" глава МИД России назвал "важными опорами формирующейся более справедливой и демократичной многополярной архитектуры мироустройства".