Президент России направил соболезнования в связи с крушением самолета в Казахстане

Президент России Владимир Путин направил казахстанскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву телеграмму в связи с произошедшей сегодня утром авиакатастрофой под Алматы. Соответствующее сообщение размещено на сайте Кремля.

В телеграмме российский лидер выразил "самые искренние соболезнования" в связи с крушением лайнера Bek Air.

"В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших", - подчеркнул Владимир Путин.

Напомним, в аварии погибли 15 человек, в общей сложности в больницы были доставлены 66 раненых, 50-ти из них понадобилась госпитализация, состояние 12-ти медики оценивают как тяжелое.