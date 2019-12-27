Ильхам Алиев выразил соболезнования в связи с крушением самолета под Алматы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в связи с произошедшей сегодня утром авиакатастрофой под Алматы. Такое сообщение распространила пресс-служба главы государства.

"Крайне опечален известием о гибели людей в результате крушения самолета близ города Алматы", - говорится в телеграмме.

"В связи с этой трагедией лично от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю Вам, семьям и близким погибших соболезнование, желаю исцеления раненым и пострадавшим", - обратился президент Азербайджана.

Напомним, жертвами крушения стали 15 человек, всего в больницы были доставлены 66 пассажиров, 50-ти из них понадобилась госпитализация, состояние 12-ти врачи оценивают как тяжелое.