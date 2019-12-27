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Лавров рассказал о будущем "Северного потока-2"

Лавров рассказал о будущем &quot;Северного потока-2&quot;

Глава МИД России Сергей Лавров выразил уверенность в том, что газопровод "Северный поток-2" будет достроен, несмотря на американские санкции.

По его словам, европейские партнеры понимают выгоду от создания дополнительного экспортного маршрута. В то же время, министр отметил, что есть страны, готовые работать на заокеанских кураторов в ущерб собственной энергобезопасности и благополучия своих граждан, передает РИА Новости.

Комментируя санкции США, направленные против реализации проекта, Лавров отметил, что это наглое и циничное вмешательство в дела европейского бизнеса.

По его словам, так как строительство газопровода близится к завершению, его противники активизировали попытки, направленные на срыв проекта. "Включение санкционных положений в американский закон о расходах на оборону в 2020 году – это наглый циничный акт вмешательства в дела европейского бизнеса", - сказал министр, отметив, что некоторые некоторые американские сенаторы дошли до прямых угроз руководству компаний-участниц строительства.

Далее министр обратил внимание на то, что цель санкций против газопровода "Северный поток - 2" - это не забота об энергобезопасности Евросоюза, а проталкивание американского СПГ и недобросовестная конкуренция.

"Цель, конечно, не забота о европейской энергобезопасности, которую СП-2 укрепляет, а проталкивание американского СПГ на рынок Европы. Это вопиющий пример недобросовестной конкуренции и политизации энергетической сферы", - цитирует собеседника РИА Новости.

Ранее сообщалось, что швейцарская компания Allseas приостановила укладку труб по дну Балтийского моря после введения США санкций, направленных против участников российского проекта.

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