Национальный парк "Самурский" появится в Дагестане

В Дагестане на базе равнинного участка "Дельта Самура" и горного "Шалбуздаг" будет создан национальный парк "Самурский". Соответствующее постановление премьер-министр Дмитрий Медведев подписал 25 декабря.

Согласно документу, учрежден национальный парк "Самурский" "общей площадью 48 тыс 273 га на территориях Ахтынского, Дербентского, Докузпаринского и Магарамкентского районов на землях лесного фонда".

Он будет находиться в ведении Минприроды России. Территория нацпарка включает в себя два кластера - равнинный прибрежный участок "Дельта Самура" площадью 10,1 тыс га и высокогорный участок "Шалбуздаг" площадью 38,1 тыс га, отмечает РИА Новости.

Основу равнинного участка составляет территория заказника, к которому с севера примыкают лесные массивы у границы Дербентского и Магарамкентского районов.

Флора территории насчитывает более 1 тыс видов, в числе которых много эндемичных и реликтовых форм, а также редких и исчезающих видов растений, занесенных в Красные книги России и Дагестана. В дельте реки Самур - более 300 видов птиц. Зарегистрировано свыше 50 редких и исчезающих видов птиц, занесенных в Красные книги России и Дагестана. Из млекопитающих занесены в Красную книгу России кавказские подвиды выдры, лесной кошки и камышового кота. К редким видам рыб, которые обитают в прибрежной акватории Каспийского моря и нижнем течении реки Самур, относятся каспийская минога, шип, осетр, белуга, стерлядь, белорыбица, волжская сельдь, каспийская кумжа, кутум и предкавказская щиповка.

Высокогорный участок представлен массивами Шалбуздаг и Базардюзи. На нем выявлено около 750 видов растений, относящихся к 70 семействам. Это более 22% от всей флоры республики, из них восемь видов включены в Красную книгу России. В высокогорье встречается 38 краснокнижных видов животных.

Учреждение нацпарка создаст правовые основания для обеспечения режима особой охраны природных комплексов и объектов, включенных в его границы.