Туман в Исламабаде посадил лайнер British Airways в Баку

Самолет авиакомпании British Airways, летевший из Лондона в Исламабад (столица Пакистана), совершил посадку в Баку из-за сильного тумана в пункте назначения. Об этом рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

Воздушное судно Boeing B787-8 Dreamliner успешно село в Международном аэропорту Гейдар Алиев в 9.11 по бакинскому времени (8.11 мск).

"По причине длительности полета и по правилам авиакомпании, до вылета из Баку экипаж рейса должен отдохнуть. В настоящее время пассажиры данного рейса размещены в транзитной зоне Международного аэропорта Гейдар Алиев", - приводит слова представителя воздушной гавани Trend.

Уточняется, что до вылета все желающие пассажиры могут получить визы и выйти за пределы аэропорта, чтобы провести время в отеле или осмотреть достопримечательности столицы Азербайджана.