Трамп ищет замену Помпео?

Президент США Дональд Трамп обсуждал кандидатов на пост госсекретаря с конгрессменами и чиновниками. Об этом со ссылкой на источники пишет The Washington Post.

По информации газеты, чаще всего в этих разговорах упоминается советник по национальной безопасности Роберт О’Брайен. Другим кандидатом называют главу Минфина Стивена Мнучина. Кроме того, упоминают посла США в Германии Ричарда Греннела, спецпредставителя по Ирану Брайана Хука, а также сенаторов Марка Рубио и Тома Коттона.

Ранее Трамп заявлял, что действующий госсекретарь Майк Помпео говорил ему, что хочет сохранить этот пост. При этом президент указывал, что ничего не имеет не против участия Помпео в выборах в Сенат, если появится угроза потерять место от Канзаса, на которое может претендовать госсекретарь, напоминает РБК.

В свою очередь, источники Time утверждали, что Помпео хочет оставить свой пост и уйти в Сенат. Причиной собеседники издания назвали скандалы, которыми сопровождается его работа в Белом доме и критика со стороны сотрудников Госдепа.