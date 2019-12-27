Путин поздравил Виторгана с 80-летием

Президент России Владимир Путин поздравил актера театра и кино, народного артиста России Эммануила Виторгана с 80-летним юбилеем. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Кремля.

"Замечательный артист и обаятельный человек, своим многогранным творчеством Вы покорили сердца зрителей всех поколений. Мастерское владение профессией, трудолюбие и самоотдача помогают Вам играть ярко и талантливо, создавать в кино и на театральной сцене интересные, запоминающиеся образы", - говорится в поздравлении главы государства.

Российский лидер обратил внимание на значимость того, что Виторган остается по-прежнему востребованным, принося поклонникам радость новыми ролями, "заряжая их оптимизмом и жизненной энергией".

Путин пожелал артисту здоровья, успехов и всего наилучшего.