Россия, Китай и Иран начали учения в Индийском океане

Совместные маневры военно-морских сил России, Китая и Ирана начались в северной части Индийского океана и Оманском заливе.

По словам представителя военно-морских сил Ирана Голямреза Тахани, послание учений – "мир, дружба и стабильная безопасность".

Учения носят название "Пояс морской безопасности", их площадь составляет 17 тыс кв км.

Посол Ирана в Москве Казем Джалали сообщил, что военным предстоит отработать меры по борьбе с терроризмом и морским пиратством, а также обеспечение региональной безопасности. Кроме того, стороны обменяются опытом по проведению спасательных операций в случае инцидентов в море.

Учения продлятся до 30 декабря, передает РИА Новости.

Ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ходе визита в Москву подчеркивал, что учения не направлены против других стран.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" заместитель директора Института стран Азии и Африки при МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей Карнеев, эти учения являются уникальными для Китая.

"Впервые задействован формат морских учений с Ираном. Индийский океан важен для Китая, ведь через него проходят маршруты поставок энергоносителей и товаров. Китай позиционирует себя как держава, которая присутствует в разных регионах мира, и Индийский океан находится в центральной зоне его внимания. Не секрет, что США пытаются создать в Индо-Тихоокеанском регионе схему с прозрачной антикитайской направленностью, и Китаю важно продемонстрировать решимость этому противостоять", - обратил внимание он.

"Кроме того Россия и Китай неоднократно проводили учения и в Восточной Азии, в Средиземноморье. Проведение учений в Индийском океане позволит и накопить опыт взаимодействия, и отработать логистические схемы. В этом смысле в событии стоит видеть определенный элемент проецирования своих возможностей на удаленных расстояниях", - добавил Андрей Карнеев.

Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, в свою очередь, сообщил, что Россия на этих учениях преследует цель обеспечить боевое слаживание и совместное выполнение задач с дружественными военно-морскими силами Китая и Ирана. "Также есть понимание, что демонстрация флага необходима во всех жизненно-важных с точки зрения интересов России районах мирового океана. И, конечно, это наш вклад в обеспечение стабильности международной и военно-политической ситуации, которая активно расшатывается США и их партнерами. Полагаю, учения должны пройти успешно, наш флот еще раз продемонстрирует свои возможности, в том числе в рамках действия со своими партнерами, и отработает весь комплекс учебных и боевых задач", - заявил он.