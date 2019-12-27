Вечер поэзии прошел в Бакинском филиале Первого МГМУ им. И.М.Сеченова по инициативе Лейлы Алиевой

Накануне в Бакинском филиале Первого МГМУ им. И.М.Сеченова (Сеченовский университет) по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой прошел вечер поэзии.

Выступивший на мероприятии с приветственным словом ректор филиала, профессор Азиз Алиев выразил признательность Лейле Алиевой за вклад в повышении интереса к поэзии у студентов.

В своем выступлении Лейла Алиева обратила внимание на важность профессии врача.

Затем студенты Бакинского филиала Сеченовского университета Лала Исаева, Нурана Алекберова, Вусаля Гусейнова прочитали стихотворения Лейлы Алиевой "Где ты, лучший в мире человек?", "Не верим" и "Время, я прошу тебя, остановись". Свои стихи прочитали также будущие врачи Тамерлан Рустамов, Лала Исаева и Ягуб Керимов.

В заключение вечера Лейла Алиева подарила свои книги студентам и сфотографировалась с участниками вечера.