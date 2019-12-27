Самолет выкатился на грунт в Шереметьево

Самолет выкатился на грунт в пределах перрона в Шереметьево. Об этом проинформировала пресс-служба авиакомпании "Аэрофлот", уточнив, что самолет не поврежден.

Пассажиры высаживались штатным способом через заднюю дверь воздушного судна.

"Во время движения самолета по рулежной дорожке, готовящегося к выполнению рейса SU1602 Москва - Самара, произошло выкатывание судна с рулежной дорожки на грунт", - прокомментировали в пресс-службе.

Пассажиры высаживались через заднюю дверь самолета штатным способом, пострадавших нет, воздушное судно повреждений не получило", - цитирует собеседника РИА Новости, отмечая, что инцидент не повлиял на работу воздушной гавани.

Пассажиры отправлены в Самару резервным бортом. Причины произошедшего устанавливаются.