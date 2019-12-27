Увеличилось количество жертв крушения самолета в Алматы

Число жертв авиакатастрофы, произошедшей в Алматы сегодня утром, выросло до 15, рассказал начальник управления общественного здравоохранения города Тлеухан Абильдаев.

"Сегодня я располагаю информацией, что 14 человек скончались на месте аварии и один - в больнице", - цитирует его РИА Новости.

Напомним, воздушное судно Fokker-100 авиакомпании Bek Air, на борту которого было почти сто человек, должно было совершить рейс в Нур-Султан, однако при взлете потеряло высоту и протаранило бетонное ограждение, после чего врезалось в двухэтажное строение. На данный момент полеты Fokker-100 и работа Bek Air приостановлены.