Песков ответил Зурабишвили на предложение о "нормандском формате"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею президента Грузии Саломе Зурабишвили о работе с РФ в формате, аналогичном "нормандскому". Он назвал этот формат уникальным и отметил, что он был создан непосредственно для Украины. С Грузией проблема иная, указал представитель Кремля.

Нормандский формат "сформировался исходя из логики необходимости урегулирования" внутриукраинского конфликта, заявил он. В этом же случае "речь идет о двусторонних отношениях России и Грузии", обратил внимание Песков, добавив, что "структура проблемы иная". "Поэтому у каждой структуры должен быть свой формат", - приводит слова пресс-секретаря президента РИА Новости.

При этом Песков выразил сожаление, что нынешние отношения между РФ и Грузией оставляют желать лучшего. Их ухудшение было спровоцировано "недружественной политикой и агрессивными действиями" прежнего грузинского руководства, отметил он.

Ранее Зурабишвили заявила, что существующие с Россией виды переговоров носят технический характер и не дают результатов. Поэтому для Грузии был бы полезен диалог с РФ по примеру "нормандского формата", полагает она.