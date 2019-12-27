Кадыров подготовился к бою с Емельяненко

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал возможность проведения боя с бойцом смешанного стиля (MMA) Александром Емельяненко.

По его словам он готов к предстоящему сражению. "Когда обещанный бой с Емельяненко? Так уже готовимся. А вообще, всегда готовы. Пока не знаю, видно будет. Так что жду", - сказал он, передает "РЕН ТВ".

Ранее сообщалось, что глава Чечни несколько дней назад заявил, что хочет бросить вызов Емельяненко, так как в последнее время это стали делать многие в спортивном мире.