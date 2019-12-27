Жителей и гостей Москвы предупредили о "желтой" опасности

В Москве и по области сегодня и завтра будет действовать желтый уровень погодной опасности, это следует из данных прогностической карты, опубликованной на сайте Гидрометцентра.

"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна. Период предупреждения до 22 часов 28 декабря", - цитирует его РИА Новости.

Как рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков, в столице сегодня ожидается облачная погода, временами пройдет дождь, местами выпадет мокрый снег, также будет гололед.

Температура воздуха составит от минус 1 до плюс 1 градуса, будет дуть восточный и северо-восточный ветер со скоростью 3-8 м/с.

Атмосферное давление будет понемногу расти и достигнет 744 мм ртутного столба, "это совсем немного ниже нормы", уточнил Синенков.