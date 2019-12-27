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Близ АЭС "Бушер" произошло сильное землетрясение

Близ АЭС &quot;Бушер&quot; произошло сильное землетрясение

На юго-западе Ирана, примерно в 50 км от АЭС "Бушер" произошло землетрясение.

По данным Геологической службы США, его магнитуда составила 5,1, эпицентр подземных толчков, зарегистрированных в 01:53 UTC (04:53 мск), находился в 51,9 км западнее города Бушер. Очаг залегал на глубине 38,3 км.

В свою очередь, иранский сейсмологический центр информирует, что магнитуда землетрясения составила 4,9, отмечает РИА Новости.

АЭС расположена в юго-восточном пригороде Бушера.

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Вестник Кавказа

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