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Самолет потерпел крушение в Алматы

(с) МВД Казахстана
(с) МВД Казахстана

Самолет авиакомпании Bek Air разбился в Алматы. Сообщение о ЧП опубликовано на сайте аэропорта в Facebook.

После взлета воздушное судно потеряло высоту, протаранило бетонное ограждение, врезалось в двухэтажное строение и упало за пределами аэродрома.

На борту самолета было 95 пассажиров и пять членов экипажа.

По предварительным данным, погибли девять человек, пострадали еще девять, в том числе шесть детей, пишет РИА Новости.

В МВД Казахстана заявили, что самолет упал в районе жилого сектора.

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Вестник Кавказа

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