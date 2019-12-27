Самолет потерпел крушение в Алматы

Самолет авиакомпании Bek Air разбился в Алматы. Сообщение о ЧП опубликовано на сайте аэропорта в Facebook.

После взлета воздушное судно потеряло высоту, протаранило бетонное ограждение, врезалось в двухэтажное строение и упало за пределами аэродрома.

На борту самолета было 95 пассажиров и пять членов экипажа.

По предварительным данным, погибли девять человек, пострадали еще девять, в том числе шесть детей, пишет РИА Новости.

В МВД Казахстана заявили, что самолет упал в районе жилого сектора.