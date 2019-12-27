ДТП на Ставрополье унесло жизнь двух человек

Накануне на 8-м километре автодороги "Северный обход города Ставрополя" произошло ДТП с участием автомобилей Datsun и Kia. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Ставропольского края.

Согласно предварительным данным, водитель Datsun не предоставил преимущество в движении автомобилю Kia на регулируемой развязке, в результате чего произошло столкновение. В аварии погиб водитель Datsun 1996 года рождения и пассажир Kia 1986 года рождения.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, передает "Регион Online",