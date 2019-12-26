Пентагон проследит за учениями Россия, Китая и Ирана

Соединенные Штаты будут следить за учениями России, Китая и Ирана в Аравийском море. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Шон Робертсон.

"Мы следим за этим и будем продолжать работать с нашими партнерами и союзниками, чтобы обеспечить свободу судоходства и передвижение товаров по международным водным путям", - цитирует его РИА Новости.

Напомним, ранее сообщалось, что 27 декабря в Индийском океане пройдут совместные военно-морские учения Ирана, России и Китая "Пояс морской безопасности".