В предстоящие выходные, в субботу, 28 декабря, с 9 до 14 часов в Майкопе по всему городу пройдут новогодние ярмарки - для удобства жителей и гостей столицы Адыгеи торговые ряды разместятся в разных микрорайонах города, - рассказали в пресс-службе горадминистрации.

На ярмарках свою продукцию представят промышленные и сельскохозяйственные предприятия республики, фермерские и личные подсобные хозяйства Адыгеи. Они предложат покупателям широкий ассортимент мясной продукции, сыров, солений, овощей, кондитерских изделий, продукции пчеловодства и многое другое. Также на ярмарке можно будет приобрести новогодние сувениры и елочные украшения, - передает "АиФ-Адыгея".

Ярмарки будут работать в центре города по ул. Советской, а также в микрорайоне Черемушки и в микрорайоне Восход.