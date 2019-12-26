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Жители Махачкалы выберут будущее Эльтавского леса

Жители Махачкалы выберут будущее Эльтавского леса

Жители Махачкалы смогут проголосовать за концепцию развития и сохранения Эльтавского леса, - предложил мэр дагестанской столицы Салман Дадаев.

На голосование представлены несколько концепций благоустройства парковой зоны на территории Эльтавского леса. Три проекта, которые наберут максимальное количество голосов, будут вынесены на общественные обсуждения, по итогам которых выберут одну концепцию, согласно которой будет составлено техническое задание на проектирование будущего облика Эльтавского леса, - передает "АиФ-Дагестан".

Голосование будет проходить до 12 января 2020 года, - добавил Дадаев.

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Вестник Кавказа

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