День паломника впервые отметят в Ессентуках

День паломника будет отмечаться впервые во второй день Рождества Христова, то есть 8 января, в Ессентуках. Такое сообщение распространила пресс-служба Пятигорской и Черкесской епархии.

Мероприятие состоится на территории одного из наиболее посещаемых на Северном Кавказе паломниками мест - Петропавловского храмового комплекса.

Праздник стартует в 14:00 с ярмарки и детского театрализованного представления. В 16:30 к гостям с поздравлением обратится архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт, ранее предложивший идею организовать такой праздник в день памяти праведного Иосифа Обручника.

Закончатся рождественские гуляния угощением, салютом и файер-шоу, пишет "Сайт Ставрополя 1777".