В Карачаево-Черкесии заработал первый туристско-информационный центр

На курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии открылся первый в регионе туристско-информационный центр. Об этом сообщили в пресс-службе главы КЧР.

Центр представляет собой специальную службу, где гости курорта могут ознакомиться со всем перечнем туристских услуг, экскурсий, мастер-классов, аренды транспорта. Офис центра разбит на три зоны: информационную, зону ожидания и зону коворкинга, передает "Интерфакс-Юг".

Как отмечается, с территории туристско-информационного центра будет ходить шаттл до курорта "Архыз".