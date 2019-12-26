ПНС Ливии запросило у Турции военную помощь – СМИ

Правительство национального согласия (ПНС) Ливии официально запросило у турецких властей военную помощь, сообщают местные СМИ.

По информации источника, ПНС запросило поддержку от Турции "на суше, море и в воздухе".

Кроме того, ливийской правительство, возглавляемое Файезом Сарраджем, запросило от Анкары комплексы ПВО, передает РИА Новости.

Напомним, 12 декабря маршал Халифа Хафтар, которого ПНС обвиняет в попытке государственного переворота, объявил о начале решающего наступления на Триполи. Ливийские СМИ сообщают о столкновениях между силами Хафтара и ПНС на ряде направлений на подступах к ливийской столице. Наступление на Триполи началось еще в апреле этого года, но каких-либо серьезных успехов армии Хафтра достичь не удалось, каждая из сторон продолжает удерживать свои позиции, обмениваясь артобстрелами и авиаударами.