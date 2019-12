Что съесть в Новый год, чтобы привлечь счастье

У многих новогодняя ночь ассоциируются с шампанским, но это не единственная традиция празднования наступающего года. Во многих культурах существуют кулинарные обычаи, призванные приносить удачу, здоровье и счастье до и после того, как часы пробьют полночь. Chowhound в статье 6 New Year’s Food Traditions from Around the World описывает несколько счастливых новогодних блюд.

Виноград

Традиция поедания 12 виноградин в полночь (по одной за каждый месяц наступающего года) возникла в Испании в конце XIX века и до сих пор практикуется. Говорят, что поедание винограда с пожеланием на каждый последующий месяц принесет удачу в новом году. До сих пор не решен вопрос о том, оказывает ли такой же эффект употребление винограда в жидкой форме, поэтому в полночь лучше держать в руках ягоды, а не бокал.

Спаржевая фасоль

В США, особенно в южных частях страны, считается, что съеденная спаржевая фасоль сулит богатство в наступающем году. Ее подают с ветчиной, которая тоже приносит удачу.

Гречневая лапша соба

Тосикоши соба - традиционное блюдо с лапшой, которое в Японии подают 31 декабря накануне Нового года. Поскольку лапша легко разделяется, она символизирует избавление от неудач предыдущего года, а длинная лапша олицетворяет долгую (и, желательно, здоровую) жизнь.

Гранаты

В Турции и Греции существует традиция, когда пищевой продукт используют не по назначению. Ближе к полуночи нужно бросить гранат возле порога, и чем больше будет кусочков, тем лучше. Плод символизирует плодородие и процветание, и чем сильнее он разобьется, тем больше удачи будет в новом году.

Поросенок

Поскольку свиньи роют землю, олицетворяя тем самым продвижение, свинина, ветчина и жареный поросенок часто используются в качестве новогоднего блюда в нескольких культурах по всему миру. На Кубе семьи жарят поросенка на вертеле, танцуя вокруг него. В Австрии поросенок считается центральным элементом новогодней трапезы, символизирующим удачу в наступающем году. Поросята-сувениры Glücksschwein популярны в Германии, Австрии и соседних регионах.

Василопита

В греческий пирог Василопита при выпекании кладут монету или какой-нибудь сувенир. Того, кому она попадется, ожидает процветание в следующие 12 месяцев, Ритуал разрезания пирога для собравшихся призван принести удачу семье.

***

Два продукта, которые не стоит употреблять в канун Нового года

Не стоит есть курицу, поскольку лапками она загребает землю назад (возможно, в наступающем году придется занимать деньги), а еще у нее есть крылья (удача может улететь).

Даже если вам захочется изысканной трапезы под песню Auld Lang Syne, лобстеров в меню быть не должно, потому что эти существа передвигаются боком и пятятся назад. Если съесть лобстера в новогодний вечер, то будущий год может оказаться неудачным.

Век живи, век учись.