Жителей СКФО призвали готовиться к росту цен на коммуналку

В будущем году, по данным Федеральной антимонопольной службы, средний рост цен за коммунальные услуги по стране составит 4%, повышения пройдут 1 июля.

По данным "Известий" для каждого региона правительство устанавливает свой порог роста цен. Самый высокий порог у Чеченской Республики – 6,5%. В Дагестане, Ингушетии и

Кабардино-Балкарии он также высок: 5,2%, 5,1% и 5,4% соответственно.

Рост цен связан с необходимостью обновления устаревшей коммунальной инфраструктуры.