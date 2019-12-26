Строительная сфера Грузии скатывается в кризис

Рынок недвижимости в Грузии переживает кризис на фоне роста инфляции, обесценивания лари, а также изменения миграционной политики. В этом году цены на жилье выросли, а покупательная способность населения, наоборот, снизилась. Об этом сообщил председатель Ассоциации строителей Грузии Ираклий Ростомашвили.

"Рынок пострадал, в первую очередь, из-за банковских регуляций, и наши потенциальные клиенты не смогли брать кредиты, чтобы купать недвижимость. Где-то на 50% сначала, а потом до 30% упал сбыт наших квартир, так что какие-то строительства остановились, а новые не начались. Потому что, пока компания старое не закончит, новое не начинает. Надо же сначала продать уже построенные квартиры", - отметил эксперт.

Он также обратил внимание на то, что с 1 января банки и финансовые организации Грузии могут выдать кредит только после детального анализа финансового положения человека, желающего получить кредит, и руководствуются лишь его чистым доходом. Запрещено выдавать суммы до 200 тыс лари в долларах.

Кроме того, установлен лимит на размер ежемесячных выплат по кредиту. Ипотечный кредит не выдается более чем на 15 лет, потребительский кредит, обеспеченный имуществом, – на срок более 10 лет, передает Спутник-Грузия.