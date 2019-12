ВЭФ обнародовал рейтинг стран по уровню организованной преступности

Более 17 тыс. бизнесменов со всего мира приняли участие в опросе, проведенном Всемирным экономическим форумом (ВЭФ) с целью выяснить масштабы организованной преступности и ее влияние на экономику государств. Как отмечает Yahoo Finance в материале The 11 richest countries with the biggest organised crime problems, страной с самым высоким уровнем организованной преступности стал Сальвадор, переживший гражданскую войну в 1980-х годах. Там до сих пор высокий уровень зарегистрированных убийств, и, по данным Хьюман Райтс Вотч, преступные группировки контролируют целые регионы страны, убивая, насилуя и вытесняя тех, кто им противостоит. Немногим лучше дела обстоят в других странах Латинской Америки и Карибского бассейна.

Самый низкий уровень организованной преступности в Финляндии. У нее же лучший результат в рейтинге глобальной конкурентоспособности ВЭФ за 2019 год, благодаря надежности работы полицейских служб. Многие богатые страны расположились ниже и даже в середине рейтинга, несмотря на экономическое развитие и высокий ВВП на душу населения. Это свидетельствует о том, что организованная преступность вызывает беспокойство местных бизнесменов. Yahoo Finance UK проанализировала список членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), клуба, в который входят не все, но большинство самых богатых стран мира. Ниже представлено 11 членов ОЭСР из списка ВЭФ по организованной преступности.

Португалия

Португалия заняла 46-е место в мире по способности бизнеса действовать без какого-либо влияния со стороны организованной преступности. По данным ООН, это один из основных пунктов приема кокаина, а также людей, вывозимых из Южной Америки в Европу, для сексуальной эксплуатации. Жертвами одной из наиболее массовых преступных группировок, связанной с Португалией и разоблаченной в 2015 году, стали 50 тыс. человек по всему миру. По данным Европола, группировка разработала сложную схему мошенничества с пирамидами, предлагая инвестиции в платформу для обмена музыкой.

Франция

Франция, будучи седьмой экономикой в мире занимает 60-ю строчку в списке стран, страдающих от организованной преступности. По оценкам, у гражданского населения на руках находится 19 млн единиц огнестрельного оружия, что намного выше, чем во многих других богатых странах. В Англии и Уэльсе, Колумбии и на Украине, например, в обращении находится по 3 млн единиц оружия. Франция остается одним из самых распространенных направлений доставки людей из Южной Америки и пятым по величине европейским рынком кокаина.

Греция

Греция заняла 68-е место в рейтинге ВЭФ, поскольку является важным пунктом на ”балканском маршруте” доставки афганского героина, перевозимого в Европу. В последние годы было раскрыто несколько крупных греческих организованных преступных группировок, которые содействовали нелегальной миграции и предоставляли поддельные документы. По данным Европола, незаконная перевозка людей оказалась одним из самых прибыльных и широко распространенных видов деятельности среди европейских организованных преступных группировок.

США

США расположились в середине списка, на 69-м месте. В докладе Исследовательской службы Конгресса ранее сообщалось, что за десятилетие после 11 сентября 2001 года акценты сместились с борьбы с традиционной преступностью на противостояние терроризму и контрразведке. ”Впоследствии произошло сокращение федеральных ресурсов правоохранительных органов, боровшихся с организованной преступностью”, - говорится в докладе. В нем также подчеркивается угроза налоговых поступлений от преступной деятельности – это незаконный оборот сигарет, уклонение от уплаты налогов, а также урон, наносимый финансовой индустрии посредством мошенничества.

Великобритания

Великобритания расположилась сразу за США, на 70-м месте, в списке стран, страдающих от организованной преступности. В отчете Национального контрольно-ревизионного управления страны упоминалось, что деятельность организованной преступности обходится Великобритании в 37 млрд фунтов в год. В Соединенном Королевстве действует более 4500 организованных преступных группировок: от воров, торгующих дорогой собственностью, до торговцев наркотиками и поставщиков огнестрельного оружия.

Германия

Германия оказалась на 74-м месте в списке. Страна остается четвертым по величине рынком кокаина в Европе и одним из четырех крупнейших рынков героина. Этим летом было изъято самое большое количество кокаина: на таможне обнаружены рекордные 4,5 тонны на сумму 1 млрд евро ($1,11 млрд). Однако цифры свидетельствуют о том, что экономический ущерб от деятельности организованной преступности в последние годы снижается.

Венгрия

Венгрия заняла 80-е место в списке. ”Организованные преступные группировки контролируют большинство видов деятельности, связанных с проституцией, угоном автомобилей, торговлей людьми, незаконной перевозкой людей и оборотом наркотиков/табака”, - говорится в сообщении Государственного департамента США. По данным Интерпола, отсутствие доступа к морю и граница с семью другими государствами делает Венгрию, расположенную в центральной Европе, привлекательной для сетей организованной преступности, торгующих наркотиками и людьми.

Турция

Турция заняла 81-е место в списке. Страна важный пункт на маршрутах поставок наркотиков в Европу, а крупные партии часто разбиваются на более мелкие для распространения в Турции. В последние годы турецкие группировки, занимающиеся торговлей наркотиками вышли на европейский рынок в качестве поставщиков кокаина. Значительное количество глобальных изъятий наркотиков происходит в Турции. По данным ООН, Турция остается важным пунктом на маршруте незаконных перевозок людей в ЕС, особенно из Азии и Сомали.

Словакия

Словакия расположилась на 86-м месте в рейтинге. Это один из основных производителей метамфетамина. По данным Государственного департамента США, словацкие организованные преступные группировки занимаются торговлей наркотиками, людьми, сигаретами и оружием. Уровень угона автомобилей в стране также высок.

Италия

Италия оказалась на 117-м месте в рейтинге, став 25-й худшей страной по уровню организованной преступности. ”С момента возникновения в 1800-х годах итальянские организованные преступные группировки, широко известные как итальянская мафия, проникли в социальную и экономическую структуру Италии и стали транснациональными по своему характеру”, - утверждает ФБР. Печально известная Коза Ностра - вторая по величине организация в Италии. По данным ФБР, преступная организация специализируется на контрабанде героина и оружия, политической коррупции, а также хорошо известна нападениями на итальянские правоохранительные органы.

Мексика

Оказавшись на 140-м месте Мексика, став второй худшей страной в мире по уровню организованной преступности, уступив только Сальвадору. Проблемы страны с картелями, наркотиками и насилием хорошо задокументированы, а в прошлом году гнев народа по поводу коррупции и неспособности государства решить эти проблемы привел к власти нового радикально настроенного президента.

По данным Reuters, в прошлом году насилие, связанное с наркотиками, унесло 29 000 жизней, а количество убийств в текущем году, как ожидается, побьет рекорд прошлого года. В международных группировках, занимающихся контрабандой наркотиков и вымогательством, задействовано около 70 000 человек.