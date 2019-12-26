Песков поведал, как Путин любит встречать Новый год

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин любит отмечать праздник вместе с родными и друзьями, когда позволяет график. При этом он уточнил, что Путин встречает Новый год скромно.

Представитель Кремля также напомнил, что глава государства часто встречал Новый год в различных уголках России. "Первое, что приходит в голову, в Хабаровске он встречал Новый год", - цитирует Пескова РИА Новости.