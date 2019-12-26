Андрей Козенко: США не следует вмешиваться в крымский вопрос

Заявления США с осуждением запуска железнодорожного сообщения по Крымскому мосту являются вмешательством во внутренние дела России, заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Андрей Козенко.

Таким словами парламентарий прокомментировал заявление посольства США на Украине о том, что начало железнодорожного сообщения с Крымом "демонстрирует вопиющее неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины".

"США так же, как и Украина, изначально заявляли о том, что Крымский мост не существует, что это все чуть ли не голограмма, разработанная в секретных лабораториях ФСБ. Так что с этой позиции по несуществующему мосту запустили несуществующие поезда. Все остальное - сугубо внутреннее дело России", - подчеркнул Козенко.

Депутат также отметил, что в истории немало примеров и уроков подобного вмешательства, ни один из которых не закончился победой недоброжелателей России.

"Нашим западным соседям это стоило бы учесть", - приводит РИА Новости слова парламентария.