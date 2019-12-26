Экс-глава Boeing получит $39 млн компенсации

Деннис Меленберг за отстранение от исполнения обязанностей генерального директора и члена совета директоров американской компании Boeing получит $39 млн в качестве компенсации.

По данным телекомпании ABC, Меленбергу, отставка которого увенчала скандал, разразившийся после двух авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии, положена компенсация за преждевременное расторжение трудового контракта. Размер возмещения ущерба официально не раскрывается. По сведениям источника телекомпания, "золотой парашют" Меленбергу будет выплачен ценными бумагами и акциями суммарной стоимостью $39 млн, передает ТАСС.

Напомним, Меленберг покинул свой пост 23 декабря. Новым гендиректором назначен Дэвид Кэлхун.