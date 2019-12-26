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На Кубани разрабатывают возможность выдавать фермерам землю без торгов

На Кубани разрабатывают возможность выдавать фермерам землю без торгов

Руководство Краснодарского края разработает предложение по изменению Земельного кодекса, которое установит критерии предоставления фермерам и сельскохозяйственным кооперативам земельных участков без торгов. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

По его словам, данная инициатива послужит развитию фермерства на Кубани.

"Поэтому я обратился к (президенту РФ – прим ред) Владимиру Путину - поддержать идею предоставления земли без торгов именно для этих категорий. Для этого и необходимо внести соответствующие изменения в Земельный кодекс", - сообщил губернатор после заседания Госсовета по вопросам сельхозпроизводства и развития села.

Кондратьев обратил внимание на то, что данные инициативы были проработаны по поручению президента РФ после встречи с общественностью в Адыгее, передает "Интерфакс-Юг".

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Вестник Кавказа

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