На Кубани разрабатывают возможность выдавать фермерам землю без торгов

Руководство Краснодарского края разработает предложение по изменению Земельного кодекса, которое установит критерии предоставления фермерам и сельскохозяйственным кооперативам земельных участков без торгов. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

По его словам, данная инициатива послужит развитию фермерства на Кубани.

"Поэтому я обратился к (президенту РФ – прим ред) Владимиру Путину - поддержать идею предоставления земли без торгов именно для этих категорий. Для этого и необходимо внести соответствующие изменения в Земельный кодекс", - сообщил губернатор после заседания Госсовета по вопросам сельхозпроизводства и развития села.

Кондратьев обратил внимание на то, что данные инициативы были проработаны по поручению президента РФ после встречи с общественностью в Адыгее, передает "Интерфакс-Юг".