Стала известна возможная причину ДТП с автобусом под Липецком

Следствие начало проверку по факту ДТП на трассе в Становлянском районе Липецкой области автобуса Москва - Тбилиси. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

Напомним, сегодня примерно в 18:40 (мск) на 356-м километре трассы М-4 Дон вблизи населенного пункта Ярлукино Становлянского района случилась авария с участием автобуса Москва - Тбилиси. В транспортном средстве находились 19 человек, все они - граждане Грузии. Два человека погибли, девять, среди них ребенок, пострадали.

"Следственными органами СУ СК России по Липецкой области проводится доследственная проверка по факту гибели двух пассажиров рейсового автобуса "Москва - Тбилиси", опрокинувшегося на 356 км трассы М4 "Дон", - говорится в сообщении.

По данным следствия, водитель рейсового автобуса Москва - Тбилиси не справился с управлением. По одной из версий, причиной аварии "могли стать неблагоприятные погодные условия и гололедица", передает РИА Новости.