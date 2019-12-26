Бакинский метрополитен поздравит гостей и жителей столицы с Новым годом и Днем солидарности азербайджанцев мира

Поздравлять пассажиров с Днем солидарности азербайджанцев всего мира, который отмечается 31 декабря, и Новым годом готовится Бакинский метрополитен.

В течение четырех дней на первом пути станции "Ичеришехер" будет выставлен поезд из ретровагонов с новогодними украшениями. На встречу с пассажирами также придут Дед Мороз и Снегурочка.

В вестибюле станции 29 и 30 декабря пройдет новогоднее шоу с участием клоунов, фокусников, иллюзионистов, а на платформе станции и в ретровагонах сотрудники метро вручат маленьким пассажирам подарки.

В преддверии Нового года на станциях метро в центре Баку состоятся концерты. Так, 29 и 30 декабря с 12:30 до 14:00 инструментальный ансамбль "Шаган" выступит на станциях "28 Мая", "Сахиль" и "Ичеришехер".

Кроме того, Бакинский метрополитен приготовил пассажирам еще один сюрприз: с 30 декабря по 1 января объявлять названия станций будут известные в стране деятели культуры.