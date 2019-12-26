США готовятся к информационной войне с РФ – СМИ

США разрабатывают тактику информационной войны, которая может быть использована для противодействия возможному вмешательству России в выборы 2020 года, пишет The Washington Post со ссылкой на нынешних и бывших чиновников.

Издание отмечает, что киберкомандование США (CyberCom) обдумывает стратегию, которая продемонстрирует высшим российским чиновникам и элитам, что их личная информация может быть взломана, если вмешательство продолжится.

Издание отмечает, президент России Владимир Путин, скорее всего, не станет целью, потому что это будет слишком провокационным.