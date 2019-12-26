В Дагестане наградили лучших предпринимателей региона

Сегодня в зале исторического парка "Россия – моя история" в Махачкале состоялась торжественная церемония награждения ста лучших предпринимателей региона.

Лучших дагестанских бизнесменов поприветствовал первый заместитель руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям РД Магомед Мусаев. "Количество участвующих в этом конкурсе становится все больше и больше. В течение года мы наблюдаем за компаниями, смотрим, как они растут и развиваются, и выбираем тех, кто в дальнейшем может стать примером для других", - цитирует его РИА "Дагестан".

Конкурс проходил в три этапа. Победителей в 10 номинациях выбирала конкурсная комиссия. Все лауреаты были награждены грамотами, статуэтками и букетом цветов.

Организатором конкурса выступило ГАУ "Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан".