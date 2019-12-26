Музеи Азербайджана и Татарстана договорились о сотрудничестве

Музейный центр "Ичеришехер" при Управлении Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" подписал договор о двустороннем сотрудничестве с Государственным историко-архитектурным и художественным музеем-заповедником "Казанский Кремль".

Договор подписали директор Музейного центра "Ичеришехер" Амина Меликова и директор Государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника "Казанский Кремль" Зиля Валеева. В церемонии подписания также участвовала министр культуры Республики Татарстан Ирада Аюпова.

В соответствии с документом стороны обязуются сотрудничать в сфере обмена опытом в области музейного дела, а также проводить совместные выставки, семинары и круглые столы по развитию музейного дела, передает Trend.