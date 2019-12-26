Право на участок минеральной воды в Дагестане выставят на аукцион

Департамент по недропользованию по СКФО 20 февраля устроит аукцион на право пользования недрами участка Курахский в Дагестане для изучения, разведки и добычи подземной минеральной воды. Об этом говорится на сайте РФ для размещения информации о проведении торгов.

Стартовый платеж равняется 270,756 тыс рублей, шаг аукциона - 27,076 тыс рублей. Площадь участка составляет 0,02 кв км, ресурсный потенциал оценивается в 40 кубометров в сутки, пишет "Интерфакс-Юг".

Победитель получит лицензию на 25 лет. Заявку на участие в аукционе можно подать до 5 февраля.