Ставрополье приглашает на работу молодых врачей

Более 1,7 тыс молодых врачей смогут трудоустроиться в Ставропольском крае в рамках региональной программы целевого набора в медицинские вузы края, рассчитанной до 2024 года.

По данным, опубликованным на сайте губернатора края, число обучающихся по целевому набору постепенно увеличивается. "В этом году в медицинский вуз поступили 312 человек, что является наивысшим показателем <…> в рамках программы до 2024 года более 1,7 тысячи молодых специалистов должны прийти на работу в лечебные учреждения края", - цитирует сообщение "Это Кавказ".

Напомним, что 25 декабря вице-премьер Татьяна Голикова сообщила на заседании Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам о тревожной ситуации с кадрами в медучреждениях страны.